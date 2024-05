E’ sempre più vicino l’approdo di Antonio Conte al Napoli. Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, infatti, manca oramai quasi solo la firma per il tecnico ex di Juventus e Inter con gli azzurri. Un accordo triennale con bonus che salgono leggermente arrivando non lontanissimi dal 10 milioni. La base fissa sarà di 6,5-7 milioni annui. Ecco il tweet: