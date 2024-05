Fernando Alonso shock: un rifiuto dopo l’altro

Dalla Spagna ne sono più che certi: Fernando Alonso ha provato di tutto per cambiare team ma la strategie non è riuscita

Fernando Alonso ci ha provato fino all’ultimo momento. Il pilota iberico, giunto ormai alla fase finale di quella che è stata una scintillante carriera in Formula 1, avrebbe cercato in ogni modo di cambiare scuderia, approfittando del fatto che il suo contratto con l’Aston Martin fosse in scadenza.

Questa l’indiscrezione riportata dal portale elnational.cat. L’obiettivo era chiaro: ottenere la migliore vettura possibile per provare a vincere nuovamente . I nomi che Alonso aveva messo sul tavolo sono stati di primissimo piano. Mercedes, Red Bull, McLaren.

Adesso, rinnovando con l’Aston Martin, all’iberico non resta che affrontare tutto con spirito positivo. Queste le parole proferite ufficialmente al momento del rinnovo: “L’anno scorso, fino diciamo a metà stagione, eravamo la squadra da guardare e imitare. E poi all’improvviso, si sa, abbiamo fatto due o tre passi indietro. Quindi ora dobbiamo concentrarci su noi stessi”.

Non c’è tempo per il rimpianto nelle parole di Alonso che pare più che mai concentrato sul futuro, con la necessità imminente di riaffermarsi in maniera competitiva: “Tornare indietro? Penso che a differenza di altre squadre abbiamo un grande leader con Lawrence (Stroll, ndr), abbiamo non solo il proprietario della squadra, ma anche una persona molto competitiva dietro di noi. andare. per sistemare le cose più velocemente di altre squadre”.

Fernando Alonso, che retroscena

Per Alonso si era aperta un’ipotesi Mercedes per la necessità di quest’ultima di trovare un valido sostituto per il partente Lewis Hamilton. È saltato fuori pressoché immediatamente, date le circostanze, il nome di Fernando Alonso poi svanito in seguito alla decisione di Wolff di puntare su altri profili, primo su tutti quello del giovanissimo Antonelli.

Ulteriore opzione per Fernando Alonso era la Red Bull che gli avrebbe dato la possibilità di avere a sua disposizione la migliore vettura dell’intera griglia. Le voci suggerivano che Checo Pérez non avrebbe continuato ma anche questa ipotesi si è presto arenata. Non è infatti nello stile Red Bull affiancare un pilota “ingombrante” a Max Verstappen che, allontanati i rumors di un addio immediata, rimarrà ancora a disposizione del team campione del mondo.

L’ultima pista percorribile rimasta a Fernando Alonso per avere una monopsto migliore dell’Aston Martin era la McLaren. Lando Norris e Oscar Piastri sono un duo dal grande futuro. Non a caso i loro nomi sono già stati appuntati sul taccuino delle grandi scuderie che li hanno messi nel mirino.

Alonso però non poteva più aspettare e non ha quindi temporeggiato nell’attesa di comprendere se la McLaren si fosse privata di uno dei suoi piloti di punta, o entrambi, mettendosi quindi alla ricerca di un valido sostituto. Una serie di tentativi non riusciti, quindi, e che hanno trovato il loro epilogo nel rinnovo di Alonso con l’Aston Martin.