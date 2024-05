Fiorentina, testa all’Olympiacos per chiudere un ciclo già positivo

Dopo aver conquistato la matematica qualificazione in Europa, la Fiorentina è attesa ora dalla finale di Conference League dove affronterà l’Olympiacos. La Viola ha vissuto più fasi di un campionato altalenante che però l’hanno vista in netta ripresa in quest’ultima parte di stagione. La vittoria in extremis contro il Cagliari ha portato un’ulteriore ventata di fiducia in vista di una gara che vale una stagione.

Il futuro di Vincenzo Italiano resta nebuloso, con il Bologna che lo vorrebbe per il post Motta. Il tecnico della Fiorentina è però giustamente concentrato sulla gara più importante dell’anno, perché la formazione toscana vuole riportare un trofeo internazionale che a Firenze manca da tempo. La squadra è sembrata in forma e mercoledì ad Atene servirà una prestazione concreta perché una finale resta una finale e l’Olympiacos resta un avversario ostico.

Ma, nelle ultime fasi della Conference, la Fiorentina ha dimostrato di potersela giocare con chiunque. Mercoledì servirà la miglior versione dei toscani per alzare un trofeo e chiudere al meglio un ciclo già positivo.