Kings World Cup, alle 19.00 il via (dove seguirla)

Countdown finito, l’attesa volge al termine: in un crescendo di emozioni e preparativi la Kings World Cup ha finalmente preso il via.

Kings World Cup, le gare di ieri

Il primo atto si è aperto con i Redemption Game: partite ad eliminazione diretta che hanno visto sfidarsi 4 squadre della lega Spagnola e 4 della Lega americana che nella fase preliminare a gironi non sono riuscite a qualificarsi direttamente al mondiale.

xBuyer Team, Club de Cuervos, Los Aliens e PIO Fc hanno trasformato la loro “ultima chance” in un posto per il mondiale da cui ripartire per mantenere vivo il sogno di aggiudicarsi il primo trofeo della Kings World Cup.

Opportunità di riscatto dunque che hanno ben sfruttato, ma stasera si riparte da zero.

Il menù odierno

Ad aprire le danze alle 19.00 saranno i campioni in carica della Kings League spagnola: i Saiyans FC che reduci da un trionfo straordinario nella regular season, approdano nella competizione come una delle squadre favorite.

Di fronte a loro, una delle squadre Wild Cards: gli Youniors FC capitanati da Mario Gotze, dove spicca, tra gli altri, Brosinski con 222 partite all’attivo in Bundesliga.

Gli Stallions di Blur e Francesco Totti saranno chiamati ad affrontare i Medallo City, guidati da Maluma. Sulla carta gli azzurri sono favoriti grazie alla presenza in rosa dell’ex capitano giallorosso, di Nainggolan e di Emiliano Viviano.

Il menù è ricchissimo e nella spettacolare cornice dell’Estadio Azteca di Città del Messico si prepara ad andare in scena la competizione più entusiasmante del mondo. Un mix perfetto di adrenalina e divertimento, capace di catturare e affascinare grandi e piccoli, amanti del calcio e non… insomma proprio tutti (modifica come ti pare parte finale).

La Kings World Cup la potrete seguire sul canale 60 oltre che sulla nostra app e qui sul nostro sito. Su SiHd e su SiSolocalcio.