Napoli-Lecce, ultima chiamata per gli azzurri. In attesa di un futuro complicato

Il campionato del Napoli è quasi giunto al termine: quest’oggi la formazione partenopea ospiterà il Lecce per una gara che può ancora regalare l’Europa. Le cose, però, si sono leggermente complicate nelle ultime settimane e il destino non dipenderà dalla formazione di Francesco Calzona, che intanto deve vincere contro i salentini già salvi e sperare in un passo falso del Torino a Bergamo.

Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

LECCE (4-4-2): Falcone; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Krstovic, Piccoli.