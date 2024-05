Serie A, Inter e Lazio chiudono con due pareggi contro Verona e Sassuolo

Si chiude, o quasi, il torneo di Serie A, oltre alle sfide salvezza questa c’erano anche le gare finali per Verona e Inter e poi Lazio e Sassuolo. Sfide finite pareggio entrambe, con diversi “livelli di spettacolo”. Al Bentegodi tra Hellas Verona e Inter la gara è terminata 2-2, mentre all’Olimpico la Lazio ha impattato 1-1 contro il già retrocesso Sassuolo. Ora, per ufficializzare la graduatoria di Serie A manca solamente l’ultima gara: il recupero tra Atalanta e Fiorentina, in programma il prossimo 2 giugno.

La partita del Bentegodi

Tra Verona e Inter succede tutto nei primi 45 minuti. Botta e risposta tra gialloblù e nerazzurri che segnano due gol a testa. Ad aprire le marcature è Marko Arnautovic dopo soli 10 minuti. I nerazzurri, decisamente e giustamente svagati rispetto al solito, dopo appena 6 minuti subiscono il pari di Noslin.

Al 37°, poi Suslov, già autore dell’assist vincente per l’olandese, vede il favore restituito il favore e segna su assist dello stesso Noslin. Poco prima dell’intervallo al 46’, Arnautovic firma la doppietta su assist di Frattesi.

Nel secondo tempo succede poco o nulla. Il Verona chiude il torneo a quota 38 punti. Mentre i nerazzurri terminano la loro impressionante cosa a quota 94.

Il pari dell’Olimpico

Gara a tratti anche piuttosto noiosa quella tra la Lazio, ormai priva di obiettivi e un Sassuolo già retrocesso. Prima del calcio d’inizio momenti emozionanti con il saluto di Sven Goran Eriksson all’Olimpoc. Poi il. primo tempo scialbo finisce 0-0. Nella ripresa, ad animare la gara ci pensa Mattia Zaccagni al 60’ con una punizione dai 25 metri insacca il vantaggio biancoceleste. Tutt’altro che incolpevole il portiere neroverde Cragno.

Subito dopo, al minuto 66’, su una distrazione della difesa laziale Viti insacca il gol del pareggio. Rete che fissa il risultato sull’1-1.