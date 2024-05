Bentornato Sinner, esordio vincente contro Eubanks al Roland Garros

È tornato in campo Jannik Sinner e lo ha fatto nell’appuntamento più importante, il Roland Garros (secondo Slam dell’anno), battendo nel primo turno lo statunitense Eubanks. 6-3 6-3 6-4 il risultato finale della sfida del match giocato sul Suzanne Lenglen di Parigi. Una vittoria agevole nonostante qualche difficoltà sulla prima di servizio (solo il 61% messe in campo) e qualche gratuito di troppo (24). Un buon ritorno in campo dopo un mese di stop, a causa dei problemi all’anca curati al JMedical di Torino.

Sinner in scioltezza sulla terra del Roland Garros

”Non sono al massimo”. La premessa è d’obbligo e Sinner non vuole illudere il pubblico del tennis italiano e del Roland Garros. Un mese senza partite non è facile da gestire, seppure è trascorso serenamente tra allenamenti e lavoro per risolvere i problemi all’anca. Il tennista di San Candido ha messo le mani avanti, consapevole di dover ritrovare la miglior condizione. Anche perché passare senza una grande preparazione dai match al meglio dei tre set dei Masters1000 a quelli al meglio dei 5 set non è facile.

Jannik però è stato aiutato da un sorteggio agevole. Di fronte si è ritrovato un avversario “morbido” come lo statunitense Christopher Eubanks, attualmente numero 46 del mondo. Lo statunitense non era molto a suo agio sulla terra rossa dello Slam francese e ha fatto il possibile per rispondere al tennista azzurro. Sinner ha concesso diverse palle break in questo esordio, ma è riuscito con gli aces nei momenti decisivi a risolvere i momenti “critici”. E tutto sommato è stata una vittoria in scioltezza quella di Sinner in questa prima gara del Roland Garros. Nel finale l’impressione è stata che Jannik abbia sentito un qualche tipo di fastidio all’anca.

Prossimo turno

Ora per Sinner il secondo turno sarà contro il beniamino di casa Richard Gasquet. Il 38enne tennista francese, ieri sempre sul Lenglen, ha battuto abbastanza a sorpresa in tre set Borna Coric. Una sfida che, salvo problemi fisici, non dovrebbe dare grandi problemi al numero due del tennis mondiale. Appuntamento mercoledì, a partire dalle 11, presumibilmente sul Philippe Chatrier.