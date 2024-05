Caos Djokovic, attacco diretto a Sinner

Un vero e proprio caos quello che si sta creando attorno a Novak Djokovic. Spunta l’annuncio che riguarda anche Jannik Sinner: la sconfitta pesa

Un ultimo periodo per nulla facile quello che sta vivendo Novak Djokovic. In questo 2024 non è arrivata alcun trofeo per il nativo di Belgrado che, però, non ha nessuna intenzione di gettare la spugna. Negli ultimi Internazionali Bnl di Roma il serbo non ha fatto una bella figura tanto da essere eliminato dal cileno Alejandro Tabilo per 6-2 e 6-3. Il numero 1 al mondo, però, ha l’occasione di rifarsi in vista del Roland Garros. A Parigi vuole ritornare ad essere l’assoluto protagonista e magari vincere l’ambito torneo anche per preservare la prima posizione nel ranking.

In merito a questa situazione particolare che sta vivendo ha preso parola uno che lo conosce molto bene visto che lo ha seguito per diverso tempo da vicino. Si tratta del suo ex preparatore atletico, Marco Panichi. Quest’ultimo ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni di ‘SuperTennis’. Soprattutto si è voluto soffermare sul “conflitto” che vede come protagonisti il serbo ed il rivale Jannik Sinner. I due, negli ultimi mesi, si sono affrontati più volte: ad avere la meglio spesso e volentieri è stato il nativo di San Candido.

Djokovic-Sinner, cosa succede? Panichi fa il punto della situazione

Tra le tante (ed inattese) sconfitte rimediate da Novak Djokovic ce ne sta una in particolare che davvero fa fatica a digerire. Ne è convinto proprio Panichi che afferma: “Credo che dal punto di vista mentale la partita persa contro Sinner, in Coppa Davis, sia stata pagata molto di più rispetto ad altri incontri”.

Senza dimenticare anche i ko in semifinale agli Australian Open contro lo stesso Sinner e nel penultimo atto del Masters 1000 di Montecarlo contro Casper Ruud. In molti ipotizzano che l’età sia un fattore che sta incidendo moltissimo sulle sue prestazioni e che, appunto la tenuta fisica possa avere un peso rilevante. Non solo: fanno discutere le sue parole rilasciate in conferenza stampa.

Ai media ha affermato di essere un po’ “preoccupato” in vista del torneo parigino e che non si sente affatto il favorito. Non resta che aspettare l’inizio del Roland Garros che potrà dare delle risposte in merito. Il suo obiettivo è quello di conservare, ancora per molto, il titolo di numero 1 al mondo. Ovviamente Jannik Sinner (che non è al 100% della condizione fisica), Carlos Alcaraz e molti altri permettendo.