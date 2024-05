Lacrime per Sinner: messaggio da brividi

Momento di grande commozione legato alla figura di Jannik Sinner dopo aver ricevuto un messaggio da brividi: ecco cosa è successo

Nel mondo del tennis spesso e volentieri non mancano stima e rispetto per i colleghi. In più di una occasione abbiamo assistito a casi di tennisti che non sono solamente “rivali” sul campo, ma anche amici al di fuori. Uno dei tanti esempi che viene in mente non può che essere quello tra Rafael Nadal e Roger Federer. Senza dimenticare, però, la rivalità-amicizia in chiave moderna che riguarda Jannik Sinner e Carlos Alacaraz. I due, appartenenti alla “nuova generazione”, non hanno fatto mai mistero del loro rapporto.

Un rapporto che va a superare sia la stima che il rispetto reciproco. Segno del fatto che i successi, le sconfitte e tutto il resto vengono decisamente dopo l’amicizia. Lo dimostra chiaramente un messaggio commovente che lo spagnolo avrebbe inviato proprio al nativo di San Candido poche ore prima l’inizio del prestigioso torneo di Parigi come il Roland Garros. Il tutto dopo che il 22enne italiano ha superato nel ranking, al secondo posto, proprio lo stesso iberico.

Roland Garros, l’emozionante messaggio di Alcaraz per Sinner

In conferenza stampa Sinner ha fatto sapere ai media di non essere affatto al 100% della condizione fisica e che non si sente affatto il favorito principale alla vittoria finale. Il motivo è fin troppo chiaro: un infortunio all’anca, rimediato nel torneo di Madrid, che lo ha penalizzato e destabilizzato non poco. Tanto è vero che ha dovuto alzare “bandiera bianca” agli Internazionali d’Italia a Roma.

I suoi tifosi, però, si aspettano comunque prestazioni eccellenti da parte del vincitore dell’ultimo Australian Open. Come evidenziato da ‘Roland Garros Prezz’, Alcaraz avrebbe inviato un messaggio importante al suo collega ed amico spagnolo per dimostrargli, ancora una volta, tutta la sua stima nei suoi confronti.

“Gli auguro il meglio nei momenti difficili e durante tutta la sua carriera”. Questo il contenuto in sostanza per dare forza a un Sinner che aveva dovuto rinunciare all’appuntamento di casa.

Il nativo di El Palamar ha quindi fatto sapere: “È davvero una brava persona fuori dal campo. Abbiamo condiviso tanti bei momenti. Parliamo un po’ quando lo vedo in giro. Quando ho saputo del suo infortunio gli ho scritto subito per augurargli una pronta guarigione. Gli auguro solo il meglio in futuro”.