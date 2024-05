Secondo quanto riportato, in esclusiva, dal nostro Direttore Michele Criscitiello, Antonio Conte avrebbe scelto il suo staff. Il tecnico riporterà Stellini come vice. Il fratello Gianluca sarà Collaboratore tecnico e la novità sarà rappresentata da Elvis Abbruscato, ex attaccante Lecce, per la prima volta collaboratore di Conte.

Ecco il twitt: