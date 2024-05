Primavera, il derby è giallorosso: Roma in finale

Sarà la Roma, Venerdì alle 20.30 ad affrontare al Viola Park il Sassuolo nella finale del Campionato Primavera. I giallorossi battuto 3-2 la Lazio in semifinale in un derby infuocato deciso da un super gol in rovesciata di Alessio.

Primavera, la partita

Gara che si sblocca al 4′ minuto. Ha segnato Kone. Sugli sviluppi del corner, Kone riceve sul secondo palo e da due passi mette in porta. Pari giallorosso al 35′. Sugli sviluppi del corner ci prova Pisilli, un difensore respinge, il pallone sbatte addosso a Magro ed entra in porta. Nella ripresa è ancora la Lazio a passare al 49′ con Sardo. Sardo calcia improvvisamente dalla distanza e con un forte rasoterra riporta in vantaggio la Lazio. 5 minuti e la Roma pareggia ancora. Timbra Pagano. Pagano calcia dal limite dell’area e di mancino batte Magro. Pareggio dei giallorossi. Al 69′ la Roma la vince. Azione insistita della Roma, Pisilli va al cross da destra e Alessio in rovesciato porta avanti la Roma. Dopo 5 minuti di recupero termina 3-2 per la Roma che venerdì affronterà il Sassuolo.

Ecco le immagini del gol di Alessio che ha deciso il match: