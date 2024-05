Tifosi sotto shock: “Ho rivisto Zanardi”

Tifosi e amanti dei motori ancora sotto shock dopo le terribili immagini relative all’ultimo Gp di Monaco: “Ho rivisto Alex Zanardi”

Si ritorna a parlare nuovamente di Alex Zanardi, ma questa volta in maniera diversa dal solito. Per quanto riguarda il nativo di Bologna non ci sono altri aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche dopo l’ultimo e terribile incidente che lo ha visto coinvolto quattro anni fa. Ricordiamo che l’ex pilota automobilistico, durante una sessione di allenamento in handbike, si è scontrato con un mezzo pesante in cui ha rischiato nuovamente la vita.

Da quel momento in poi la famiglia ha diramato pochissime informazioni sul suo stato di salute. Nel frattempo, però, nella giornata di domenica 26 maggio il suo nome è stato menzionato da un utente su ‘X’ (ex Twitter). Ed il motivo è sotto gli occhi di tutti: durante il Gran Premio di Monaco (vinto da Charles Leclerc) c’è stato un pauroso incidente che poteva portare a conseguenze decisamente peggiori. Vittima Sergio Perez con la sua Red Bull, protagonista (assolutamente in negativo) il pilota della Haas, Kevin Magnussen.

GP Monaco, incidente Perez: “Ho rivisto Zanardi”

Cosa è successo? Un vero e proprio inferno al via del Gran Premio di Monaco. La gara, infatti, è stata interrotta al primo giro per un incidente che poteva trasformarsi in tragedia. Vittima Sergio Perez che, fortunatamente, è riuscito a lasciare il circuito con le sue gambe. La vettura del messicano viene attaccata, da dietro, dalla Haas di Magnussen che aveva perso alcune posizioni dopo il via. Perez non avrebbe mai potuto vederlo negli specchietti ed il contatto non si poteva affatto evitare.

Una manovra, quella del danese, che poteva costare molto caro al pilota della scuderia di Milton Keynes. Nella carambola è rimasta coinvolta anche l’altra vettura della Haas, quella guidata da Nico Hulkenberg. Dallo schianto la macchina di ne esce distrutta: fortuna che Perez ne sia uscito illeso, seppur decisamente sotto shock. Per un utente, sul web, subito sono venute in mente le terribili immagini dell’incidente che ha visto come vittima proprio Alex Zanardi.

Realmente innecesario lo de Magnussen#checo está bien por fortuna. pic.twitter.com/OmISbajZ2h — 𝕏 El Rod ☀️🚂⚽𝕏 (@Rod_lopez) May 26, 2024

Era il 2001 quando il bolognese, al circuito di Lausitzring, nel campionato CART perse improvvisamente il controllo della vettura. La stessa che venne centrata in pieno da Alex Tagliani. Un incidente che gli costò l’amputazione di entrambe le gambe. Immagini che difficilmente gli appassionati dei motori potranno mai togliere dalla loro mente.

Ma è recidivo, ogni gara ne combina una a quei livelli non è tollerabile. Pensavo avesse perso le gambe Perez, per un attimo ho rivisto Alex Zanardi. — Mattia (@aittamf) May 26, 2024

Con tanto di riferimento a Magnussen l’utente su X commenta: “Ma è recidivo, ogni gara ne combina una a quei livelli non è tollerabile. Pensavo avesse perso le gambe Perez, per un attimo ho rivisto Alex Zanardi“.