Manovre di ristrutturazione per il Genoa del futuro. Il Grifone sta valutando come implementare il proprio management ed anche il Settore Giovanile potrebbe essere coinvolto da qualche cambiamento. Tra i candidati ad assumerne la guida spicca anche il profilo di Filippo Galli, che per lungo tempo ha rivestito questo incarico nelle file del Milan.