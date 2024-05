La Fiorentina vede sfumare il sogno Conference League per la seconda volta di fila: dopo una lunga battaglia equilibrata, i greci riescono a trovare il gol del vantaggio con El Kaabi bravo a convertire di testa un preciso cross dalla sinistra. Dopo un lungo check al VAR, il gol viene convalidato: secondo miracolo per Mendilibar, dopo il Siviglia in Europa League ora l’Olympiacos in Conference League. Ennesima beffa per Vincenzo Italiano alla terza finale persa negli ultimi due anni.