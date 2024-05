Tutto deciso alla Mercedes, preso al posto di Sainz: manca solo l’annuncio

Alla Mercedes hanno le idee chiare, ecco chi potrebbe sostituire Hamilton nel Mondiale 2025. Il Test è stato decisivo

Il futuro di Carlos Sainz è ancora incerto. Lo spagnolo, dopo aver incassato l’addio da parte di Ferrari che farà spazio a Lewis Hamilton, sta disputando forse la miglior stagione della sua carriera. Tre podi ed una vittoria in sette Gran Premi (in Arabia Saudita non ha gareggiato per l’appendicite) sono un risultato stupefacente per un pilota che, nonostante gli ottimi risultati, non riesce a trovare un team per la prossima stagione.

Sainz sembrava destinato ad occupare il sedile della Red Bull che dovrebbe dire addio a Sergio Perez a fine stagione. Le sirene di Milton Keynes, però, sembrano essersi affievolite nelle ultime settimane poiché, nonostante le prestazioni negative del messicano, Christian Horner sembra intenzionato a confermarlo sulla monoposto al fianco di Max Verstappen.

Sulle sue tracce c’è stata anche la Mercedes che perderà Lewis Hamilton e che pensava ad uno “scambio” con la Scuderia di Maranello. Nulla da fare, poiché Toto Wolff sembra aver cambiato definitivamente idea.

La scelta di Wolff per sostituire Hamilton

Il team principal Mercedes, Toto Wolff, cerca un pilota per sostituire Lewis Hamilton dalla prossima stagione. Tanti i nomi vagliati finora, da Fernando Alonso a Carlos Sainz, passando per Mick Schumacher fino ad arrivare al giovane talento italiano, Kimi Antonelli.

Quest’ultimo, attualmente in F1 con il team Prema, è da tempo nel mirino di Wolff e il team principal pare ora intenzionato a puntare su di lui. Nella sua memoria c’è ancora il rimpianto per non aver ingaggiato, anni fa, un giovanissimo pilota di talento come Max Verstappen e ora non vuole ripetere l’errore. Ecco perché avrebbe deciso di inserire Antonelli nel roster già dall’anno prossimo.

Un test a Silverstone, come riportato dal Corriere della Sera, ha visto Antonelli “sfidare” George Russell e Mick Schumacher in diversi giri a bordo della W13 del 2022. L’italiano sarebbe stato il più veloce dei tre, battendo anche Russell sia nel giro secco che sul passo gara.

Wolff sembra sempre più convinto del talento del giovane italiano, pronto ad affidargli la monoposto di Lewis Hamilton per il 2025. Per Sainz, dunque, l’opportunità è definitivamente svanito.

Al pilota spagnolo ora non restano che due possibilità ovvero la Audi-Sauber e la Williams con quest’ultima che segue anche Valtteri Bottas.