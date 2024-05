ESCLUSIVA SI Milan, ecco il prezzo di Renato Veiga del Basilea: il punto sul classe 2002

E’ dello scorso autunno la notizia che il Milan abbia visionato il talento del Basilea Renato Veiga, anche se il nome era finito sul taccuino dei rossoneri da diverso tempo. Classe 2003, centrocampista portoghese di 190cm, è cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona ed ha passato 6 mesi in prestito all’Augusta, in Germania, prima di essere attenzionato e acquistato dal Basilea, in Svizzera, per una cifra vicina ai 5 milioni di euro, la scorsa estate.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia, dopo una stagione di ottimo livello il prezzo di partenza richiesto dal club è lievitato, dato che si parla di una valutazione di almeno 12 milioni. Ad oggi non è stata registrata nessuna offerta, né da parte del Milan (con cui ci sono state solamente chiacchierate informali quando è stato osservato), né dagli altri club interessati: la concorrenza non manca, né in Italia (dove altri 2 club hanno chiesto informazioni), né all’estero, con una squadra di Premier League che parte oggi in prima fila.