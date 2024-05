Roland Garros, Sinner al terzo turno: battuto in tre set Gasquet

Jannik Sinner avanza al terzo turno dei Roland Garros: per l’altoatesino nessun problema contro il francese Gasquet (numero 124 ATP), battuto in tre set con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-4 in due ore e sedici minuti di gioco e al turno successivo se la vedrà contro il vincente dell’incontro tra Kotov e Wawrinka.

Terza sfida al Roland Garros tra l’italiano e il francese con i due che si sono già affrontati in passato: sull’erba della Owl Arena ad Hall e sul cemento di Indian Wells. Compresa quella di ieri, Sinner ha sempre battuto Gasquet.

“Mi sento meglio rispetto al primo match. So che posso migliorare su alcuni aspetti”: ha dichiarato il tennista altoatesino dopo la vittoria contro Richard Gasquet nel secondo turno del Roland Garros, allo stadio Philippe Chartrier. “Grazie per il sostegno, ci vediamo al prossimo turno”, le ultime dichiarazioni di Sinner tra gli applausi del pubblico parigino.