Venezia, Vanoli: “Grande sforzo, è ancora tutto aperto”

Cosa hai detto ai ragazzi?

“Ho detto subito di andare in campo per vincere, non pensando alle ammonizioni. Siamo un gruppo, uno può sostituire l’altro e questa è sempre stata la nostra forza. Ho detto che nei primi 60 minuti non andava fatto un fallo da ultimo uomo, nei particolari andava usata la testa e i ragazzi hanno raggiunto una certa maturità. Mancano 90 minuti, tutti aperti”.

Esterni più difensivi del solito?

“Ci ha costretto la Cremonese, la loro forza è in mezzo al campo. Per i quinti diventa più facile stare alti, abbiamo sbagliato più del solito tecnicamente e ci può anche stare”.

Che atmosfera ci sarà domenica?

“Sarà una grandissima atmosfera. Il nostro pubblico ci sta spingendo e noi stiamo dando grandi soddisfazioni. Quando sono arrivato, ho promesso che la squadra avrebbe sudato questa maglia. Come ci credono loro, ci crediamo tanto anche noi”.