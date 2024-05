Roma-Milan, vittoria schiacciante dei giallorossi in amichevole: in Australia termina 5-2

Si è chiusa ufficialmente la stagione di Roma e Milan a Perth in Australia: dominio della formazione allenata da Daniele De Rossi, che passa per ben due volte in vantaggio nella prima frazione di gioco con Baldanzi e Abraham, nel mezzo la rete di Theo; per poi dilagare nel secondo tempo. 3 gol in 4 minuti: prima l’autogol di Tomori, poi Okafor e Dybala. Con Azmoun che ha chiuso definitivamente i giochi a pochi minuti dalla fine del match.

ROMA-MILAN 5-2, IL TABELLINO DEL MATCH

Marcatori: 27’ Baldanzi, 37’ Theo, 45’+2 Abraham, 54’ aut. Tomori, 55’ Okafor, 57’ Dybala, 77’ Azmoun.

LE FORMAZIONI:



ROMA (4-3-3): Svilar (dal 46’ Boer), Llorente (dal 56’ Feola), Huijsen (dal 71’), Smalling, N’Dicka (dal 83’ Mirra), Bove, Aouar (dal 83’ Tumminelli), Angelino (dal 71’ Della Rocca), Baldanzi (dal 56’ Nardozzi), Dybala (dal 83’ Almaviva), Abraham (dal 46’ Azmoun). A disp.: Kehayov, Karsdorp. All.: De Rossi.

MILAN (4-3-3): Sportiello (dal 46’ Nava), Calabria (dal 46’ Tomori), Kalulu (dal 73’ Simic), Gabbia (dal 46’ Thiaw), Theo Hernandez (dal 46’ Bartesaghi), Reijnders (dal 67’ Terracciano), Adli, Pobega (dal 67’ Zeroli), Florenzi (dal 46’ Musah), Giroud (dal 46’ Okafor), Jimenez. A disp.: Torriani, Loftus-Cheek, Jovic. All.: Bonera.

Arbitro: Alirez Faghani.

Ammoniti: /

Recupero: 1′ 1T, 3’ 2T.