Alleanza clamorosa in Formula 1: due big insieme

Ha del clamoroso l’indiscrezione che ha iniziato a circolare nelle ultime ore tra i fan della Formula 1: l’alleanza è possibile

Il paddock di Formula 1, si sa, è una giungla frequentata da manager astutissimi che tessono la propria tela con grande cinismo pur di arrivare al loro obiettivo, che inevitabilmente è portare la squadra alla vittoria. Quando la si consegue, tuttavia, la vittoria rende gli stessi manager un obiettivo sensibile, o magari talvolta diventa un motivo di divisione interna tra coloro che ambiscono a detenere le redini del team. Il secondo caso rappresenta un po’ quanto sta accadendo alla Red Bull, con la guerra di potere tra figure apicali scatenatasi negli ultimi mesi.

Protagonisti assoluti il team principal Christian Horner e il superconsulente Helmut Marko, i quali sono ai ferri corti sin dalla morte del boss Dietrich Mateschitz – imprenditore austriaco, miliardario e cofondatore della nota casa produttrice della bevanda energetica – datata ottobre 2022. Sono quasi due anni, dunque, che in quel di Milton Keynes si respira un’aria tutt’altro che serena. Ed è proprio in tale contesto che si inserisce la notizia odierna. Una news dalla portata clamorosa, che vorrebbe l’81enne di Graz – che finora non è riuscito a ribaltare Horner – in procinto di colpire il manager britannico per vie traverse.

Wolff tenta Marko, tradimento all’orizzonte in casa Red Bull?

“Nell’ultimo periodo mi sono avvicinato con Helmut. Condividiamo dei valori comuni nonostante la rivalità. Tutto quello che è successo negli ultimi mesi ci ha fatto rendere conto che siamo dalla stessa parte e pensiamo la stessa cosa sul comportamento di alcuni individui. Marko in Mercedes nel 2026? In Formula 1 tutto è possibile“. Parola a ‘oe24’ di Toto Wolff, team principal della Mercedes, il quale appena ha fiutato la crisi ha iniziato a cercare un modo per sfruttarla a suo vantaggio.

E si, sembra che l’abbia trovato. Perché Marko potrebbe quindi allearsi con Wolff e con la compagine di Brackley. Dopo tali dichiarazioni, speculazioni e rumors sul futuro aumentano, ma questa non è l’unica indiscrezione clamorosa.

Voci di corridoio riferiscono infatti che Marko e Wolff avrebbero in mente una chiara strategia per affondare la Red Bull: forte dello strettissimo rapporto tra Helmut e Max Verstappen, la ‘strana coppia’ vorrebbe scippare ad Horner il tre volte campione del mondo portandolo alla Mercedes. Se ciò dovesse accadere, senza ombra di dubbio saremmo di fronte ad una delle trame più incredibili della storia recente. Staremo a vedere.