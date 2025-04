Roma, Ranieri: “Futuro? Sarò consigliere del Presidente”

Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha parlato così in conferenza stampa dopo il pareggio 1-1 contro la Juventus: “Sono soddisfatto perchè questa è una grande Juventus, con carattere, valori assoluti, grande determinazione. Ci aspettavamo una partita del genere. Ci hanno schiacciato, volevamo rispondere colpo su colpo, non ci siamo riusciti per venti minuti. Nei venti minuti buoni nostri hanno fatto gol loro. C’era stata l’occasione di Nico, più quella di Dovbyk e Cristante. Poi c’è stato quel gol di Locatelli. Ma questo è il calcio. Bravi a riprenderla nel secondo tempo. Sono molto soddisfatto della prova e della voglia di rimontare dei miei giocatori, potevamo vincerla ma non volevamo perderla“.

Perchè non ha giocato sin da subito con due punte: “Ci devo pensare bene, mi piacerebbe giocare con due attaccanti ma se poi devo sostituire non ho nessuno. Se uno si fa male chi metto? Poi mai dire mai. Ci penso ogni volta, so che tolgo un peso a Dovbyk e Shomurodov meriterebbe di giocare sempre. Quando entra però fa sempre bene. Tutti quei ragazzi che entrano lo fanno sempre con tanta voglia di far bene per la squadra“.

Su Konè: “Konè è un ragazzo d’oro, molto forte per i 23 anni che ha, deve eliminare alcune cosettine. Parlo sempre con lui ma lo stimo tantissimo“.

Sulla formazione e sulla prestazione

Sulla formazione: “Non era una difesa a 4, ma a 3 con Soule a tutta fascia. Poi quando attaccavamo Celik lo accompagnava, ma quando difendeva lui doveva scalare e fare il quinto. Dopo ho cambiato perchè Kelly spingeva troppo, con Shomurodov la situazione si è equilibrata. Poi con Paredes che ha palleggio siamo riusciti a gestire un po’ di più la palla“.

E’ contento della prestazione? Cosa è mancato?

“Noi abbiamo una grossa voglia di far bene, cerchiamo con la grande determinazione che hanno questi ragazzi di sopperire al gap che vuoi o non vuoi c’è. Però io sono contento di questi ragazzi, sono contento perchè danno tutto di quello che hanno dentro. Quando danno tutto è la cosa più bella che possa vedere un allenatore, chi entra entra vuole dare supporto ai compagni. E’ un gruppo stupendo, lotteremo, vinceremo e perderemo. Abbiamo giocato contro una grandissima Juventus”.

Sul futuro e Dovbyk

Sul suo futuro: “Io sarò un consigliere del presidente, non un dirigente. Cambiano le prospettive, cambia la visione. Mi auguro che il presidente possa avere la fiducia cieca su di me. Io farò solo il bene della Roma. Per il momento sarò solo un consigliere e non un dirigente“.

Com’è il suo rapporto con Dovbyk? Che le ha detto oggi: “Con Dovbyk c’è un rapporto bellissimo, lui sa che deve tener palla in determinate situazioni per far salire la squadra. E’ una lotta greco romana tra l’ultimo uomo difensivo e l’attaccante, anche per gli arbitri è difficile capire chi ha fatto fallo prima, chi mette le mani prima. E’ difficilissimo per gli arbitri, ma lui deve sapere che c’è da fare la lotta. In alcuni momenti deve saper fare la lotta. Quando è entrato Shomurodov copriva bene e ha fatto bene. Forse si sentiva solo, e forse ha ragione, ma bisogna fare di necessità virtù“.