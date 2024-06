Indiscrezione di Alfredo Pedullà: “L’Empoli pensa al nuovo direttore sportivo, al sostituto di Pietro Accardi che andrà alla Samp. In giornata ci sarà un incontro con Roberto Gemmi che non resterà a Cosenza. Ma in Toscana pensano anche al ritorno di Marcello Carli, attualmente a Benevento. Volata a due per la poltrona lasciata libera da Accardi”.