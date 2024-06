Termina agli ottavi la Kings World Cup per gli Stallions. La formazione italiana di Blur, Totti, Nainggolan e Emiliano Viviano ha perso 5-3 contro i Porcinos di Ibai Llanos. Per gli Stallions sono andati in gol Emiliano Viviano, Blur che ha trasformato il rigore presidenziale e Stefano Sberna.