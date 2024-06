Ecco l’erede di Hamilton: la Mercedes ha deciso

La Mercedes ha sciolto ogni riserva ed ha individuato il sostituto di Lewis Hamilton: ecco chi prenderà il posto del pilota inglese

Questa stagione della Formula 1 sta regalando dei veri e propri colpi di scena a dir poco inaspettati. Il favorito alla vittoria finale è sempre Max Verstappen, anche se il pilota tre volte campione del mondo pare che abbia perso un po’ di colpi. I suoi colleghi, di altre scuderie, sono pronti ad approfittare dei suoi errori e soprattutto di quelli della Red Bull.

Tra i tanti colpi di scena che questa stagione sta regalando anche l’annuncio dell’addio di Lewis Hamilton alla Mercedes arrivato ormai una manciata di mesi fa. Non è affatto un mistero che il pilota inglese sia promesso sposo della Ferrari. Il team tedesco, però, pare che non abbia voluto perdere altro tempo individuando anche il suo sostituto. Il nome giusto potrebbe essere proprio l’italiano Andrea ‘Kimi’ Antonelli.

Mercedes, il dopo-Hamilton si chiama Antonelli

A pochi giorni da uno dei Gran Premi più attesi come quello di Montreal (Canada) arrivano delle importanti indiscrezioni sul futuro della Mercedes e sul loro prossimo pilota. In un primo momento il prescelto sembrava poter essere Carlos Sainz. In questo caso si sarebbe trattato di uno “sgarro” nei confronti della Ferrari. Anche se, per tanti motivi, si è deciso di optare per un altro profilo e sicuramente un po’ più “giovane” e futuribile.

Ed è per questo motivo che tutte le attenzioni, adesso, portano al nome di Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Ne è sicuro il giornalista Carles Miquel. Il direttore esecutivo della scuderia tedesca, Toto Wolff, non ha dubbi sul fatto che il nativo di Bologna sia pronto per passare tra i “grandi” della Formula 1. In Formula 2, infatti, sta facendo vedere a tutti di essere all’altezza della situazione con prestazioni e successi da urlo con la Prema.

Non è un mistero che Antonelli, già da qualche mese, stia effettuando dei test con Brackley. Anche in questo caso i risultati sono a dir poco positivi. Per l’annuncio ufficiale bisognerà attendere (almeno) il mese di dicembre. Non ci sono più dubbi per il giornalista: Antonelli è pronto a fare il suo esordio in Formula 1 proprio con la Mercedes. Secondo le ultime informazioni pare che proprio la Mercedes abbia intenzione di mettere alla prova il pilota 17enne su una vettura di F1 a Barcellona.