Tennis, grandissimo ritorno sempre più vicino: si sta già allenando (VIDEO)

Mentre il Roland Garros si avvia alla fase finale, si avvicina il rientro di uno dei protagonisti. Le immagini lasciano davvero ben sperare

È passato un anno da quando ha disputato la sua ultima partita. Un rientro effimero dopo un grave infortunio cui è seguito un altro stop prolungato che perdura fino ad oggi, senza notizie certe del suo rientro.

Nel frattempo, è passato dal tennis giocato al tennis… parlato, diventando commentatore di importantissimi eventi come l’Australian Open le Atp Finals, un ruolo nel quale si è calato alla perfezione con la solita schiettezza che l’ha sempre contraddistinto (forse anche troppo…).

Avrete certamente intuito di chi stiamo parlando. Ovviamente di Nick Kyrgios. Il tennista australiano che due anni fa, ha ottenuto uno dei migliori risultati della carriera con la qualificazione alla finale di Wimbledon ’22, poi persa contro Djokovic. Finalmente Nick sembrava aver trovato continuità di risultati fino all’inaspettato stop a ridosso degli Australian Open ’23.

Un infortunio al ginocchio che ha richiesto un intervento chirurgico. Sei mesi di stop prima del rientro, proprio un anno fa, nell’Atp di Stoccarda. Sconfitto al primo turno dal cinese Wu Yibing, Kyrgios non ha più visto il campo, a causa di un nuovo infortunio, stavolta al polso.

Kyrgios, le immagini fanno ben sperare

Un altro lungo stop durante il quale Kyrgios non ha nascosto i propositi di un ritiro dal tennis, ipotesi poi smentita successivamente. “Tornerò presto sui campi da tennis per ridare gioia ai mie fan. L’ultimo anno è stato il più difficile della mia carriera. Mi sono passate tante cose per la testa e ho dovuto riflettere profondamente.”

Queste le dichiarazioni rilasciate da Kyrgios al podcast AO Show lo scorso aprile. Nick ha dato seguito alle sue intenzioni. La conferma, ulteriore, arriva da un video pubblicato sui social in cui lo si vede allenarsi con discreta intensità su un campo indoor in cemento.

Un indizio quest’ultimo che potrebbe far intuire il momento del possibile rientro di Kyrgios. Non si hanno notizie ufficiali in merito ma non è da escludere che l’australiano possa ripresentarsi, in estate, nei tornei americani che precedono lo Us Open.

Nel frattempo, Kyrgios si concederà un’altra esperienza da commentatore. Un ulteriore apprezzamento per le sue precedenti performance al microfono è arrivato dalla ‘BBC’ che l’ha ingaggiato per la prossima edizione di Wimbledon. Una proposta davvero di rilievo quella arrivata da una delle emittenti tv più famose al mondo che trasmette i Championship da quasi un secolo. Per Kyrgios, un’opportunità notevole prima di riprendere il suo posto in campo.