Bagnaia nei guai, a ridere è Marquez: la sentenza è netta

Ormai è ufficiale, Marquez affiancherà Bagnaia alla Ducati. Per il campione in carica, la situazione potrebbe complicarsi

Dopo il passaggio per molti versi inatteso di Jorge Martin all’Aprilia, anche gli ultimi dubbi sono stati fugati e l’annuncio ufficiale della Ducati non ha fatto altro che confermare quanto già era emerso. Marc Marquez sarà il nuovo pilota ufficiale della Ducati a partire dalla prossima stagione fino al 2026.

Una decisione, quella presa dal management di Borgo Panigale, in linea con alcune recenti dichiarazioni rilasciate dal direttore generale Gigi Dall’Igna che aveva chiaramente strizzato l’occhio di fronte alla possibilità di ingaggiare il fuoriclasse iberico. Operazione andata in porto e che proietta Marquez e la stessa Ducati in una nuova dimensione.

A dir poco entusiasta il sei volte campione del mondo di MotoGP che, grazie a questo trasferiment,o intravede concretamente la chance di conquistare entro i prossimi due anni almeno un altro titolo iridato, quello che gli consentirebbe di affiancare a quota sette il suo acerrimo rivale Valentino Rossi.

Nel frattempo Marquez darà comunque il massimo in questa stagione: il team Gresini gli ha comunque messo a disposizione una moto competitiva come la Desmosedici del 2023. Una moto grazie a cui Marquez sta ottenendo risultati più che lusinghieri. Pur non avendo ancora conquistato la vittoria in un Gran Premio, Marc è salito spesso sul podio con un soddisfacente terzo posto nella classifica piloti.

Bagnaia e Marquez, il duello si scalda: il verdetto dell’ex campione

Nel 2025, con una Ducati ufficiale, Marquez avrà la possibilità di competere a tutti gli effetti per la conquista del mondiale piloti. Anzi, secondo l’ex rivale e compagno di squadra Jorge Lorenzo, nel 2025 partirà con i favori del pronostico. “Wow, il miglior pilota sulla miglior moto.”

In realtà il campione maiorchino, oggi apprezzato commentatore della MotoGP per DAZN, ha poi puntualizzato come un giovane fuoriclasse come Bagnaia abbia tutte le carte in regola per tenere testa a Marquez, anche se entrambi nel 2025 avranno a disposizione la stessa identica moto.”Bagnaia non si farà certo da parte per lasciare strada a Marc, ci mancherebbe. Ci aspetta un 2025 fantastico, vedremo come andrà a finire“.

I tifosi italiani, che sperano di aver trovato nel centauro piemontese il vero erede di Valentino Rossi, sperano di vederlo trionfare anche con Marquez suo temibile compagno di squadra. In fondo, sarebbe anche molto più bello. La convivenza, comunque, sarà molto scoppiettante.