Vieri: “Motta? Non ne ho idea, non si sa mai la verità. Sul Milan dico che…”

Christian Vieri ha parlato ai microfoni di SportMediaset.

“L’esonero di Thiago Motta a cosa è dovuto? Tudor è l’uomo giusto per il futuro?

“Non ne ho idea, bisogna vedere il rapporto che aveva, non si sa mai la verità. Se hanno cambiato evidentemente non erano contenti, anche perché la Juventus lo fa poche volte in corsa. Tudor è un buon allenatore, ha fatto un buon primo tempo all’Olimpico, possono solo migliorare. Intanto farà queste partite, per il futuro non lo so, poi decideranno”.

Sono gli stessi problemi del Milan.

“Io non cambierei mai l’allenatore in corso, non credo in questa cosa. Per fare delle squadre ci vuole tempo e in Italia non hai mai tempo per fare niente, specialmente nelle grandi squadre. I giocatori si devono ambientare, l’allenatore deve capire come farli giocare, il processo è lento. Bisogna dare del tempo a un allenatore, sennò ne cambi uno dietro l’altro e viene fuori un disastro. Giustamente però i presidenti mettono i soldi e decidono loro”.