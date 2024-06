Europei di Atletica, Jacobs si conferma campione. Sei medaglie per l’Italia

Serata trionfale quella del sabato degli Europei di Atletica a Roma. Sono arrivate infatti altre 6 medaglie che si sommano alle 4 vinte ieri. Un fantastico Marcell Jacobs si conferma campione d’Europa nei 100 metri. Tempo importante per Jacobs che vince con 10: 02. “Dolore finale? Solo un po’ di affaticamento, mi aspettavo un tempo migliore ma il titolo è più importante”. Gioia doppia per l’Italia, perché al secondo posto c’è uno strepitoso Chituru Ali che conquista la medaglia d’argento. Leonardo Fabbri domina la gara del lancio del peso, Lorenzo Simonelli conquista i 110 ostacoli. Mattia Furlani non delude e vince la medaglia d’argento nel lungo, bronzo per Francesco Fortunato nella 20 km di marcia.

Ecco tutte le medaglie conquistate dagli atleti azzurri a Roma:

Marcell Jacobs: ORO nei 100 metri

Chituru Ali: ARGENTO nei 100 metri

Lorenzo Simonelli: ORO nei 110 metri ostacoli

Leonardo Fabbri: ORO nel lancio del peso

Mattia Furlani: ARGENTO nel salto in lungo

Francesco Fortunato: BRONZO nella marcia 20 km maschile