Cagliari, Giulini: “Vittoria della Primavera una grande soddisfazione. Sulla prima squadra…”

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato così a Sportitalia dopo la finale di Coppa Italia Primavera: “Una grandissima soddisfazione, un lavoro che parte da lontano. Il fatto di vedere tanti ragazzi sardi dal primo minuto è un orgoglio, un lavoro di tutti che parte da lontano. Mister Pisacane è in questa squadra da due anni, eravamo quasi retrocessi, lo scorso anno ha fatto un campionato meraviglioso. Gran partita oggi. Siamo contenti anche per i nostri tifosi, sembrava di giocare in casa. Prima squadra? Saremo a Milano, contro l’Inter, dovremo fare la partita perfetta. La squadra sta bene, sono fiducioso. Barella? Lo ringrazio per la presenza”.