Euro 2024, guida al Girone B: l’Italia vuole confermarsi

Gli Europei 2024 prendono il via venerdì prossimo. L’appuntamento si avvicina sempre di più e le 24 nazionali partecipanti sono state raggruppate in 6 gironi da 4 squadre ciascuno, nei quali si qualificano le prime due di ogni gruppo e le migliori quattro terze classificate. Dopo aver analizzato il Gruppo A, quello della Germania padrone di casa, è ora il turno del Gruppo B. In campo in primis ci sarà l’Italia. Gli azzurri Campioni d’Europa si vorranno confermare. Davanti a ragazzi di Spalletti ci saranno però 3 ostacoli da non sottovalutare. L’Albania è sicuramente l’avversario più abbordabile ma l’esordio non è mai banale. Le altre due avversarie degli azzurri sono due formazioni di rango, ovvero Spagna e Croazia.

Euro 2024, ITALIA

Gli azzurri sono i Campioni in carica e a Euro2024 vorranno confermarsi, l’organico è però in gran parte diverso rispetto alla squadra di Mancini del 2021. Sono infatti soltanto 9/26 gli azzurri confermati in rosa rispetto al successo di Wembley. Le certezze sono 3, Donnarumma in porta, Barella a centrocampo e Chiesa in attacco. Intorno a loro Luciano Spalletti dovrà costruire l’undici che proverà a ripetere l’impresa di 3 anni fa. Tanto passerà anche dalla vena realizzativa di Scamacca che dovrà confermarsi sui ritmi degli ultimi 2 mesi. Ma anche dall’estro di Lorenzo Pellegrini, incoronato n.10, il capitano della Roma è atteso dalla consacrazione a livello internazionale. In difesa poi dopo il ritiro di Chiellini e Bonucci è Bastoni la nostra certezza intorno a lui ancora molto dubbi soprattutto dopo l’infortunio di Acerbi.

SPAGNA

I tempi d’oro della Roja capace di vincere 2 Europei e 1 Mondiale in 4 anni sono lontani. La Spagna di Luis De La Fuente non va comunque sottovalutata. Il percorso di qualificazione è stato infatti praticamente netto e con una sola sbavatura. 7 vittorie e 1 sconfitta, 2-0 in Scozia. 25 gol segnati e 5 subiti. Insomma una squadra praticamente perfetta che dopo aver floppato in Qatar, out agli ottavi, vuole rifarsi in Germania. L’ultimo europeo vide la Spagna uscire in Semifinale contro l’Italia. La sfida della seconda giornata sarà quindi una vera e propria rivincita. Con la Roja che in Nations League ha battuto gli azzurri un’anno fa in Semifinale 2-1 prima di trionfare in finale ai rigori contro la Croazia. Tra le colonne della squadra spicca Carvajal, fresco vincitore della Champions League con il Real Madrid con lo stesso autore del primo gol in finale. Con lui gli uomini di esperienza sono sicuramente Morata, Rodri e Laporte preferito al giovane Cubarsì. Tante poi le stelle che vogliono brillare, su tutti due sono i nomi Pedri ma soprattutto Lamine Yamal che a Euro 2024 vorrà essere la sorpresa.

Euro 2024, CROAZIA

Finalista perdente dell’ultima Nations League, ko contro la Spagna. Bronzo in Qatar dove è stata eliminata dall’Argentina con un netto 3-0 in semifinale. Out agli ottavi 3 anni fa nell’Europeo itinerante 3-5 proprio contro la Spagna avversario alla prima giornata. La Croazia è ancora alla ricerca di un successo in un massimo torneo internazionale sfiorato con il secondo posto al Mondiale 2018. Qualificati da secondi alle spalle della Turchia la formazione Croata è però molto temibile. La formazione allenata da Zlatko Dalic ha battuto 2-1 il Portogallo nell’ultima amichevole pre Europeo e arriva alla competizione con molti giocatori che vivranno la loro ultima occasione. Modric, Perisic e Brozovic sono i simboli di una Nazionale che ha saputo però produrre tantissimo talento. Non solo queste tre colonne infatti saranno protagoniste. Alle loro spalle c’è il portiere Livakovic, Gvardiol, Mateo Kovacic, ma non solo tanti i giocatori interessanti tra i quali un recuperato Marko Pjaca che si fece notare dalla Juve ad Euro 2016 e ora vuole tornare sulla bocca di tutti.

ALBANIA

Sulla carta è sicuramente la formazione materasso del gruppo. L’Albania è però una vera e propria mina vagante. Tanti i calciatori che hanno calcato campi di Serie A. Berisha, Strakosha, Hysaj, Djimsiti, Kumbulla, Veseli, Ramadani, Asllani, Bajrami, Manaj. Tutti calciatori con esperienza nel nostro campionato e che vorranno ben impressionare. Attenzione poi alla punta di proprietà del Chelsea, Armando Broja. Classe 2001′, più volte accostato a club italiani, il Milan su tutti, viene da una stagione negativa al Fulham e avrà tanta voglia di riscattarsi per trovare una sistemazione di livello nella prossima stagione. Attenzione quindi alla selezione Albanese che alla sua seconda partecipazione ad un Europeo dopo Francia 2016 vorrà provare a migliorare il piazzamento superando questa volta il girone. 8 anni fa trovò 1 successo e due sconfitte, chiudendo terza alle spalle di Francia e Svizzera, battendo la Romania. Quest’anno l’obiettivo sarà provare ad accedere al turno successivo. Italia, Spagna e Croazia sono avvisate il girone di Euro 2024 non sarà una passeggita.