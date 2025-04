Paratici-Milan, l’Associazione Direttori Sportivi smentisce la la lettera di protesta

L’Associazione Italiana Direttori Sportivi ha diramato una nota ufficiale in cui smentisce categoricamente le notizie diffuse nelle ultime ore. In particolare, l’Associazione precisa di non aver mai inviato alcuna lettera di protesta alla FIGC riguardo al possibile tesseramento del dirigente ex Juventus Fabio Paratici da parte del Milan.

In merito alle informazioni circolate recentemente attraverso vari organi di stampa, “l’Associazione precisa di non aver inoltrato nessuna comunicazione a istituzioni o federazioni e di non aver rilasciato dichiarazioni o commenti sulla vicenda in questione. Ogni notizia in tal senso è pertanto da considerarsi priva di fondamento“.

Concludendo, l’Associazione ribadisce la propria posizione, chiarendo che qualsiasi accostamento a questo tipo di iniziative o affermazioni non trova alcun riscontro nella realtà.

La presunta protesta dell’Associazione su Paratici-Milan

La notizia che si era diffusa nelle scorse ore parlava di una presunta lettera di protesta dell’Adise sul possibile approdo di Fabio Paratici al Milan. L’ex direttore sportivo e CFO di Sampdoria, Juventus e Tottenham, infatti, è squalificato fino al 20 luglio 2025. L’inibizione, eredità delle sue ultime stagioni in bianconero, finirà solo a stagione 2025/26 già cominciata. Da qui sarebbe nata la protesta dell’Associazione dei Direttori Sportivi italiani.

La trattativa tra Paratici e il Milan comunque sembra ormai definitivamente saltata. Niente a che fare però con la protesta dell’Associazione dei Direttori Sportivi.