Michael Schumacher nel mirino: scoppia la bufera

Michael Schumacher è finito nel mirino scatenando la polemica tra tutti gli appassionati di Formula 1: il pilota tedesco tirato in ballo in queste ore

Il campione tedesco ha vissuto nella sua carriera momenti fantastici, andando a riscrivere la storia del Motorsport. Alcuni passaggi, però, sono rimasti controversi, andando a stuzzicare la mente dei suoi detrattori.

Tempo di Gran Premio del Canada in Formula 1. Il Circus è sbarcato sul magnifico tracciato di Montreal, dove è ripartita la caccia a Max Verstappen da parte delle Ferrari e della McLaren. Il campionissimo olandese ha già trionfato due volte sul tracciato del Quebec e tra i piloti in attività meglio di lui ha fatto solo Lewis Hamilton, che con 7 affermazioni affianca nella classifica all time un mostro sacro come Michael Schumacher. Il tedesco è stato considerato a lungo il re di Montreal, prima appunto che Sir Lewis lo eguagliasse in termini di successi.

Schumacher ha vinto ben 6 volte con la Ferrari in Canada, primeggiando sia sull’asciutto che sul bagnato. Una superiorità tecnica nello sfiorare i muri del tracciato che lo hanno reso la leggenda immortale che tutti conosciamo. Eppure ci sono stati Gran Premi canadesi in cui non tutto è filato liscio, nonostante alla fine sia arrivata comunque una prima posizione.

Michael Schumacher, il precedente di Montreal 1998: quante discussioni con Frentzen

Citando un post di X che ricorda gli avvenimenti storici della Formula 1, proprio in concomitanza con il Gran Premio del Canada, è uscito fuori un ricordo piuttosto controverso. Il 7 giugno del 1998, durante la gara canadese si è verificato uno spiacevole episodio che vide protagonista proprio Michael Schumacher e l’altro pilota tedesco Frentzen. Quest’ultimo non ha mai nutrito una grande simpatia per il Kaiser, visto che l’attuale moglie di Schumi, Corinna, inizialmente era la sua fidanzata.

A Montreal, nel GP di 26 anni fa, Frentzen fu spedito fuori pista e costretto al ritiro da una manovra avventata di Schumacher, che non si era avveduto del sopraggiungere della Williams del tedesco dopo essere uscito dalla corsia box per un cambio gomme.

#OnThisDay 1998 #CanadaGP. @frentzen_hh (Williams) shakes his fist after race winner Michael Schumacher knocked him off. M.Schumacher is a true legend, great driver but sometimes divided public opinion as either a hero or a villain. #F1 #F1jp (📸Steve Etherington) pic.twitter.com/4a7BXco3xx — F 1-Ιistory (@F1istory) June 7, 2024



L’episodio portò a diverse polemiche in quel periodo e fu poi seguito dal duello rusticano cercato da Michael con Coulthard a SPA, dopo averlo tamponato sotto la pioggia. Il comportamento da “villain” dei film della Marvel da parte dell’ex pilota della Ferrari lo ha reso inviso ad alcuni appassionati, mentre per altri era solo un segno distintivo della sua forte personalità.