La Fiorentina è alla ricerca di un grande centravanti da regalare a Raffaele Palladino. Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, il nome giusto potrebbe essere quello di Mateo Retegui. I viola avrebbero offerto 20 milioni per il cartellino dell’attaccante. Il Genoa chiede 25+bonus e confida in un grande europeo di Retegui. Ecco il tweet: