Baroni nuovo condottiero della Lazio: gli ingredienti per costruire un futuro brillante

Marco Baroni aveva già fatto un miracolo guidando alla salvezza il Lecce; poi si è ripetuto quest’anno, salvando il Verona con la media di 1,03 punti a partita. Serietà e merito: adesso Baroni vuole fare un ulteriore salto di qualità. Il momento di passione coincide con la guida della Lazio. Sarà lui il tecnico dei biancocelesti per la prossima stagione.

Nonostante qualche critica, nemmeno troppo velata, della tifoseria laziale, si tratta di un profilo dal valore assoluto elevato. Dopo aver portato il Benevento in Serie A, firmato il bis con il Lecce e mantenendolo nel massimo torneo, come abbiamo evidenziato, è arrivata l’ennesima impresa a Verona. Ora il salto in avanti. Ambizioni elevate per volare in alto.