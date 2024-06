Il giocatore del Bologna, Joshua Zirkzee è stato convocato dal CT dell’Olanda Ronald Koeman.

Il centravanti olandese ex Bayern Monaco era stato escluso, anche per via dell’infortunio rimediato nel finale di stagione. Tuttavia i vari forfait nella Nazionale oranje ha costretto il CT a fare delle sostituzione. E alla fine con i forfait di Brobbey dell’Ajax e Koopmeiners dell’Atalanta, ha deciso di sostituirne almeno uno con Zirkzee.