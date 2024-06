Terremoto in casa Borussia Dortmund in mattinata, dove Edin Terzic ha rassegnato le proprie dimissioni.

Un fulmine a ciel sereno, visto che il tecnico sembrava ormai orientato a rimanere in giallonero, e invece non sarà così per decisione del tecnico stesso.

La panchina del Borussia Dortmund è ora libera, ma la prima idea guarda all’interno del club e la prima idea sarebbe quella di promuovere Nuri Sahin. L’ex regista tedesco del Dortmund era già parte dello staff di Terzic.