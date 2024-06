Dietrofront Mercedes, annuncio shock: ritorno clamoroso

Clamoroso ritorno in Mercedes? Arriva un’indiscrezione che sconvolge il mercato piloti della Formula 1

Il mondo della Formula 1 è stato scosso da una notizia che ha dell’incredibile: secondo Jacques Villeneuve, Valtteri Bottas potrebbe fare il suo ritorno in Mercedes. Una mossa che sarebbe a dir poco clamorosa e scioccante. L’ex pilota, noto per le sue opinioni spesso controcorrente, ha rivelato che la scuderia di Brackley potrebbe scegliere Bottas come pilota per il 2025, preparando così il terreno per l’esordio di Andrea Kimi Antonelli nel 2026.

Intervistato da ‘Sky Sports UK’, Villeneuve ha spiegato il suo punto di vista: “Credo che Bottas andrà alla Mercedes. Loro vogliono un pilota per un anno. Allora devono prendere un pilota che accetti un contratto annuale, che conosca la squadra, abbia esperienza e che prepari il sedile per Antonelli”.

L’ex pilota ha quindi aggiunto che Wolff in questo quadro dovrà pagare una squadra per mettere Antonelli su un altro sedile per un anno. Villeneuve ha quindi sottolineato come sia solo una sua sensazione. Secondo il canadese, la scelta di Bottas sarebbe dettata dalla necessità di avere un pilota di transizione per una sola stagione, in attesa che lo stesso Antonelli sia pronto per il grande salto. Questa ipotesi trova fondamento nelle recenti dichiarazioni del team principal Mercedes, Toto Wolff, che ha chiaramente espresso l’intenzione di puntare sui giovani talenti, chiudendo di fatto le porte a Carlos Sainz.

Formula 1, dietrofront imprevisto: da Bottas a Sainz

Come ormai noto, Sainz che è in uscita dalla Ferrari ma sperava in una chiamata da Brackley per formare una coppia con George Russell nel medio-lungo periodo. Tuttavia, Wolff ha praticamente escluso questa possibilità, costringendo lo spagnolo a rivedere i suoi piani. Con molta probabilità, Sainz dovrà accontentarsi di un sedile meno competitivo nel 2025, sperando in un’opportunità migliore con l’introduzione dei nuovi regolamenti nel 2026.

Tornando a Valtteri Bottas, ha corso con Mercedes dal 2017 al 2021 e dopo la separazione dalla casa tedesca non è riuscito a brillare con Sauber/Audi negli ultimi due anni e mezzo. La prospettiva di un ritorno in Mercedes, seppur per un solo anno, rappresenterebbe per lui un’opportunità di riscatto. Conosce bene la squadra e le dinamiche interne, e la sua esperienza potrebbe rivelarsi preziosa per preparare il terreno ad Antonelli.

Andrea Kimi Antonelli è considerato uno dei giovani talenti più promettenti nel mondo delle corse. La Mercedes ha grandi piani per lui, ma il 2025 potrebbe essere troppo presto per un esordio in Formula 1. Secondo il piano delineato da Villeneuve, Antonelli verrebbe ‘parcheggiato’ in un’altra squadra per accumulare esperienza, prima di entrare ufficialmente in Mercedes nel 2026.

L’eventuale ritorno di Bottas avrebbe un impatto significativo sul mercato piloti. Se confermato, rappresenterebbe una delle mosse più sorprendenti degli ultimi anni nel mondo della Formula 1. La Formula 1 ci ha abituati a colpi di scena, ma questo scenario, delineato da Jacques Villeneuve, potrebbe davvero riscrivere gli equilibri del paddock. La comunità degli appassionati e degli addetti ai lavori non può che restare in trepidante attesa per vedere come si evolverà questa intrigante vicenda.