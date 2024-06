Paulo Fonseca, nuovo allenatore del Milan, ha inviato poche righe e poche semplici parole per presentarsi al mondo rossonero nel giorno in cui è stato ufficializzato come nuovo tecnico del Diavolo.

Questo. Il messaggio del portoghese: “Sono orgoglioso di essere il nuovo allenatore del Milan e lavorerò per onorare questo Club e la sua grande storia. Insieme vogliamo eccellere e scrivere un nuovo capitolo di successi che speriamo di celebrare con i nostri straordinari tifosi. Forza Milan!”.