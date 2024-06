Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha confermato il rinnovo del capitano dell’Inter con poche e semplici battute: “Tutto bene, anzi benissimo. Non c’è nessun problema, tutto tranquillo, Lautaro è molto felice. La scelta di Lautaro è stata sicuramente decisiva. Io lavoro per lui, quindi per me è importante la sua volontà. Per la firma decideranno l’Inter e Lautaro quando sarà e la società comunicherà a tutti”.