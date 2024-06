STEFANO SCHIANO: “LA PANDEMIA È STATA UNA PALESTRA PER TANTI GIOCATORI: OGGI IL FIELD LIVE È MOLTO PIÙ COMPETITIVO!”

Lo si è visto subito. A partite dal 2022, i tornei di poker dal vivo continuano a registrare affluenze record. Parliamo delle grandi kermesse quali EPT, WSOP, WPT ma anche dei circuiti nazionali e locali.

Eppure il sistema live era andato progressivamente calando dopo il grande boom legato alle famose WSOP 2003 e durato più o meno una decina d’anni. Salvo poche eccezioni, i tornei hanno cominciato a perdere i pezzi. Fino ad un accenno di rinascita nel 2018, bruscamente interrotto dall’arrivo della pandemia due anni dopo.

Che cos’è, quindi, che ha riacceso la passione per le competizioni dal vivo? Lo abbiamo chiesto a Stefano Schiano, durante una pausa del Main Event delle Italian Series Of Poker 2023-2024 Stage 4.

Napoletano verace, Stefano Schiano è al tempo stesso giocatore e organizzatore di eventi live. Parlare con lui di poker significa confrontarsi con la sua passione per questo gioco e la professionalità che riversa in ambito lavorativo. Due parole delle quali, oggi più che mai, il poker in Italia ha bisogno.

