Ufficiale: Paolo Zanetti è il nuovo allenatore del Verona

Come previsto ormai da qualche giorno, con un annuncio sui proprio canali, l’Hellas Verona ha ufficializzato l’arrivo di Paolo Zanetti alla guida tecnica della squadra.

Il tecnico originario della provincia di Vicenza, reduce dall’esperienza ad Empoli, torna in Veneto dove ha già guidato il Venezia per due stagioni consecutive tra Serie A e Serie B.