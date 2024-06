Dramma Hamilton: svelato il segreto per batterlo

Torna ancora una volta protagonista Lewis Hamilton: svelato il segreto per batterlo in pista. L’annuncio del suo ex compagno e rivale

Non è affatto un mistero che la tensione tra Lewis Hamilton e la Mercedes, con il passare delle settimane, aumenti sempre di più. L’ultima uscita di scena della scuderia tedesca, infatti, non è stata per nulla digerita dal pilota inglese: il team, infatti, si è “dimenticato” di lui sui social in merito ai trofei raggiunti quest’anno, andando ad esaltare esclusivamente il podio del compagno di box George Russell, come primo stagionale.

Peccato, però, che non sia andata affatto così visto che lo stesso Hamilton si classificò al secondo posto della Sprint di Shanghai. Ennesimo tassello di una convivenza finale tra l’inglese e la Mercedes che non decolla in attesa dell’approdo in Ferrari.

Nel frattempo, però, è stato svelato un importante retroscena segreto che riguarda lo stesso Hamilton. La firma è quella di un ex pilota che lo conosce molto bene: si tratta di Nico Rosberg che, ai microfoni della ‘Formula 1’, ha rivelato importanti segreti su come lo ha sconfitto.

“Ecco come ho battuto Hamilton”, Rosberg svela i suoi segreti

Bisogna tornare, ovviamente, indietro di qualche anno: era il 2016 quando Rosberg ha rinunciato al ciclismo per perdere massa muscolare nelle gambe. Solamente in questo modo ha potuto ridurre il peso complessivo. Dopo la pausa estiva il tedesco ha trionfato a Spa, Monza, Singapore e Suzuka. Segno del fatto che i suoi sacrifici stavano dando i primi risultati.

Queste sono alcune delle sue parole a riguardo: “Ricordo che avevo un peso eccessivo rispetto alla macchina. Tutto questo non me lo potevo affatto permettere. Ogni chilo contava moltissimo. Non ci si può permettere di fare una dieta rigida durante la stagione visto che mentalmente ti prosciuga. L’unica soluzione era quella di ridurre la massa muscolare nelle gambe. Ogni chilo di muscoli mi dava un importante vantaggio di quasi tre centesimi di secondo per giro“.

Uno degli eventi che farà fatica a dimenticare non può che essere la vittoria ottenuta a Suzuka, fondamentale per la conquista del titolo. Un successo che lo stesso Rosberg ha evidenziato dal punto di vista dell’impatto psicologico sullo stesso Hamilton. “E’ stato un momento importante per trionfare in campionato“, ha svelato il tedesco che nel corso del suo racconto ha quindi sottolineato il segreto che gli ha permesso di guadagnare quel margine competitivo utile a fronteggiare un campione come Lewis.