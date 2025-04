Furia Zverev, non si dà pace: c’è una cosa che lo tormenta

Il tennista tedesco, numero due al mondo nel ranking, racconta del pessimo momento che sta vivendo in questo 2025

Dopo aver perso la finale degli Australian Open contro un Sinner pressoché imbattibile, il tedesco aveva la chance di accorciare se non addirittura superare l’altoatesino poiché quest’ultimo era stato squalificato per tre mesi dalla WADA, l’agenzia anti doping.

Eppure Zverev nei tornei di Buenos Aires, Rio de Janeiro, Acapulco, Indian Wells, Miami e Monte Carlo non ha mai vinto più di due partite di fila, perdendo tantissimo terreno e collezionando solamente il 7.5% di punti totali, precisamente 320 su un totale di 4250.

Dato che non si può entrare nella testa del tedesco, l’unica cosa possibile è provare a chiedere a lui stesso cosa sta capitando: “Non sono per niente soddisfatto – esordisce il tennista -, vinco a malapena le partite. Questo è il periodo peggiore da quando mi sono infortunato gravemente”

Zverev ha poi provato ad analizzare la partita persa contro Berrettini: “Ho giocato molto bene il primo set, ma una volta perso il servizio nel secondo, ho iniziato a giocare dieci volte peggio. La mia palle è lenta e la storia è la stessa da qualche mese. Non cambia nulla, è sempre la stessa situazione

“Ancora una volta – dice Zverev – sono io quello che perde la partita. Penso che il mio livello attuale sia inaccettabile. Non ho idea di cosa mi stia succedendo in questo momento. Sto provando a capirlo da diversi mesi, ma non so più cosa dire. Non lo so. Tutto quello che so è che perdo le partite. Se vincessi due o tre partite così, combattendo duramente, non mi porrei tutte queste domande. Ma ho perso in tre set a Buenos Aires, Rio de Janeiro, Indian Wells, Miami e, ora, qui. Non ne ho vinto nemmeno uno. Questo è quello che conta” .