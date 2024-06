ESCLUSIVA SI Juve, intreccio Morata-Kean. Il punto sull’interesse della Roma

Alfredo Pedullà: “Alvaro Morata si è sfogato, facendo capire che il suo ciclo all’Atletico Madrid può arrivare al capolinea. Malgrado un contratto di altri due anni e all’interno di una rivisitazione offensiva che potrebbe non dare certezze a Morata. Lui alla Juve tornerebbe a piedi, ricordiamo che c’era stato un sondaggio bianconero importante lo scorso luglio, legato al futuro di Kean. Poi Kean sarebbe rimasto, adesso quasi sicuramente andrà via ed è buffo pensare che a gennaio sia saltato il suo trasferimento proprio all’Atletico Madrid. Kean può avere mercato anche in Italia (a gennaio avevamo parlato di Bologna e Fiorentina oltre che di un tentativo del Monza), di sicuro la sua uscita potrebbe favorire l’ingresso di uno specialista come Alvaro. A maggior ragione all’interno di una stagione massacrante e piena di impegni. Nell’ultimo anno solare Morata è stato accostato a quasi tutte le big della Serie A, comprese le milanesi, a conferma che si tratta di un attaccante molto apprezzato. La Roma resiste: la scorsa estate era un chiodo fisso di Mourinho, anche De Rossi l’apprezza e ha inserito il nome dell’attaccante in lista, per ora ci fermiamo qui. Ma se la Juve decidesse davvero di uscire alla scoperto, non ci sarebbero grosse perplessità sulla scelta di Morata.”.