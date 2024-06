Dramma Schumacher, fan pietrificati: “È estenuante”

È un vero e proprio calvario per la famiglia Schumacher, i fan non riescono ancora a crederci: “È a dir poco estenuante”

Il mondo della Formula 1 non potrà mai dimenticare quello che Michael Schumacher ha regalato a questo sport. Il tedesco, infatti, non ha bisogno di alcun tipo di presentazione visto che è nel cuore di tutti e nella storia del motorsport. C’è chi ha provato, però, a raccogliere la sua (pesante) eredità cercando di fare del suo meglio, anche se i risultati per ora non sono stati entusiasmanti.

Si tratta del figlio Mick Schumacher che ora a distanza di tempo ha un solo obiettivo: quello di ritornare in Formula Uno. Il contratto con Haas è terminato quasi due anni fa. Di appendere il casco al chiodo, però, non ci ha minimamente pensato visto che ha continuato la sua avventura nel Campionato Mondiale Endurance con Alpine per quest’anno.

Nel corso di una intervista che ha rilasciato al quotidiano “The Independent” ha dichiarato di voler tornare nella massima categoria automobilistica, a tutti i costi. Nel 2019 l’ingresso nell’Academy Ferrari, due anni più tardi pilota ufficiale della Haas F1 per due annate con il team americano poco brillanti fino a quando i vertici non lo hanno letteralmente scaricato.

Mick Schumacher non ha dubbi: “Voglio ritornare in F1”

Nel 2023 ha assunto il ruolo di riserva sia per Mercedes che per la McLaren ma in cuor suo Mick vorrebbe fare rientro in F1 da pilota ‘titolare’. Al quotidiano britannico ha rivelato che lottare per tornare nel mondo della F1 è un qualcosa di “davvero estenuante”. Tanto è vero che ha voluto fare un paragone semplice: “E’ come se ti venisse presentata una torta, ma non hai il permesso di mangiarla. Anzi, devi guardare tutti gli altri che la mangiano. È dura, ma non mollo“.

Nel corso della sua prima stagione in Formula 1 si piazzò al 19mo posto. Un risultato tutt’altro che da ricordare. Nel 2022 le cose andarono un po’ meglio visto che si classifico 16mo. Nonostante ciò, però, venne rimpiazzato da Nico Hulkenberg. Una delusione che sta cercando di trasformare in una sorta di “vendetta” personale. L’obiettivo è chiaro: ritornare in Formula 1, costi quel che costi.

“E’ un sogno che ho da quando avevo cinque anni. Non ho alcuna intenzione di lasciarlo andare. Sono stati anni faticosi, proprio come se fossi stati sulle montagne russe, ma sto cercando di riprendermi“. Le possibilità di rientrare, però, ci sono per un semplice motivo: molti team devono ancora confermare la formazione di piloti per il 2024. Non ha una squadra in particolare che preferisce e rivela come ogni opzione sia valida, motivo per cui sta passando al vaglio ogni soluzione per farsi notare.

Il figlio del grande Michael promette inoltre che chi lo assumerà non se ne pentirà: ora non resta che provare a spezzare questa maledizione nella speranza che qualcuno restituisca a Mick Schumacher il proprio sogno in Formula 1.