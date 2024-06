Clamoroso in Ducati: già pronto il dopo Marquez

Un connazionale di Marquez minaccia il suo ritorno alla gloria: il giovane è pronto a scalare le gerarchie in Ducati

Nel mondo del motomondiale, i riflettori sono puntati su una giovane promessa che potrebbe seriamente compromettere il sogno di Marc Marquez di tornare a vincere il campionato del mondo. La Ducati ha già messo sotto pressione il campione catalano garantendosi una sostituzione di peso per il 2026.

Le settimane recenti nel motomondiale sono state caratterizzate da annunci su nuovi arrivi che hanno scosso il paddock. Tra le notizie più clamorose, spicca l’arrivo di Marc Marquez al team ufficiale Ducati per il 2026. Questo passaggio epocale nella carriera del pluricampione del mondo ha generato una reazione a catena tra i piloti e gli addetti ai lavori.

L’inizio di stagione in MotoGP è stato elettrizzante e combattuto. Bagnaia e Jorge Martín si sono confermati come i principali contendenti al titolo mentre Marquez, con una moto non ufficiale, ha dimostrato ancora una volta il suo valore. Tuttavia, nonostante il suo talento indiscutibile, l’ombra di una giovane promessa si allunga sul suo futuro.

Fermin Aldeguer, classe 2005, si è già fatto notare nel motomondiale. Il giovane pilota spagnolo, nativo di Murcia, ha iniziato a gareggiare a soli sei anni, collezionando una serie di titoli nelle categorie giovanili. Il suo curriculum include già vittorie nella Copa Levante MiniGP, nella Cuna de Campeones e nel campionato Europeo Moto2.

MotoGP, un giovane talento pronto a ‘scalzare’ Marquez

Il 2023 è stato un anno di svolta per Aldeguer che ha ottenuto la sua prima vittoria nel Motomondiale al Gran Premio di Gran Bretagna, seguito da ulteriori podi in Indonesia e Australia e da un finale di stagione trionfale con vittorie in Thailandia, Malesia, Qatar e Valencia. Questi successi gli hanno permesso di chiudere la stagione al terzo posto nella classifica generale con 212 punti.

In casa Ducati, consapevoli del talento emergente di Aldeguer, hanno deciso di giocare d’anticipo. Il giovane pilota è stato già ingaggiato per il 2025, anche se non è ancora chiaro per quale team gareggerà considerando che la Pramac sta per lasciare Ducati per passare alla Yamaha.

Se Aldeguer riuscirà a confermare le aspettative, non è escluso che Ducati possa considerarlo per il team ufficiale a partire dal 2026. Questa mossa mette ulteriore pressione su Marc Marquez, che dovrà dimostrare di essere ancora il pilota di punta che ha dominato la MotoGP negli anni passati. Nonostante la sfida, Marquez è noto per la sua determinazione e il suo spirito combattivo, qualità che saranno fondamentali per mantenere il suo posto in Ducati.

La prospettiva di un duello tra Marc Marquez e Fermin Aldeguer aggiunge un ulteriore strato di emozione al campionato MotoGP. Da un lato, il veterano Marquez, con la sua esperienza e il suo talento, e dall’altro, il giovane Aldeguer, affamato di vittorie e desideroso di affermarsi come il nuovo volto della MotoGP.

La prossima stagione si preannuncia dunque avvincente non solo per le gare in pista ma anche per le dinamiche interne tra i piloti. Marc Marquez dovrà dare il massimo per tornare a vincere il campionato del mondo, consapevole che un connazionale giovane e promettente come Fermin Aldeguer è pronto a mettergli pressione e, se necessario, a prendere il suo posto in futuro.