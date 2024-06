Hamilton come Schumacher, terremoto in Formula 1

Lewis Hamilton come Michael Schumacher? Insorgono i tifosi Ferrari: spunta il precedente storico

La stagione della Formula 1 è ancora viva e promette dei nuovi ed importanti colpi di scena. I tifosi della Ferrari, a prescindere da come si concluderà questa, stanno aspettando già con ansia la prossima. Ed il motivo è fin troppo chiaro: accogliere, a braccia aperte, una delle icone di questo sport come Lewis Hamilton.

Proprio in merito al suo imminente arrivo a Maranello nel mondo del web si sta affrontando un argomento “insolito”: quello di vederlo su una Ferrari di colore nero. Una ipotesi praticamente impossibile e priva di fondamento. Ciononostante non si tratterebbe affatto della prima volta in cui la scuderia di Maranello decide di rifarsi il look. Come non dimenticare quando, in quel di Miami, venne presentata la vettura con tinte azzurre.

Il rosso però non si tocca, anche se si continua a parlare prepotentemente di una Ferrari più scura. Addirittura nera. Il tutto per onorare l’arrivo del sette volte campione del mondo. In merito a questo argomento non si è fatto assolutamente attendere il commento da parte dello stesso Hamilton che ha espresso il proprio parere.

Ferrari nera, c’è un precedente: la risposta di Hamilton spiazza

Nel corso di questi anni Lewis Hamilton è diventato un simbolo non solo della Formula 1, ma anche per altri motivi. In primis quello di essere diventato un sostenitore forte del movimento “Black Lives Matter”. A tal proposito nel corso degli anni la stessa Mercedes ha sposato il progetto “Mission 44” per aiutare i giovani a costruirsi un futuro giusto. Senza dimenticare l’opera della scuderia del 2023 che gli creò una monoposto nera per sposare il suo messaggio contro il razzismo.

Da Maranello, intanto, vogliono continuare a sostenere il pensiero del loro prossimo pilota, ma appare altamente improbabile l’idea di vedere una Ferrari nera. Tanto è vero che sui social i tifosi hanno manifestato il loro dissenso precisando che il ‘Rosso’ non si tocca per nessun motivo.

Sull’argomento si è soffermato lo stesso Hamilton che ha voluto rispondere a queste continue “provocazioni”. Queste le sue parole: “A dire il vero è un po’ di tempo che non guido una macchina nera. Quindi non spingerò troppo presto per una cosa del genere. Lavoreremo a stretto contatto con Mission 44. All’interno dello sport dobbiamo continuare a fare di più”.

Nonostante l’intangibilità del colore rosso a dire il vero, una Ferrari nera c’è già stata. Bisogna tornare indietro di un bel po’ di anni: era il ’97 quando a guidarla ci pensò un certo Michael Schumacher. Non si trattava di una gara ufficiale. Il 23 dicembre di quell’anno venne disputato un test a Fiorano per provare la F300. Una monoposto in pura fibra di carbonio senza l’ombra di sponsor ma solo con il simbolo del cavallino rampante. Non solo ‘Schumi’ ma anche Nicola Larini scese in pista per testare una vettura che dal punto di vista della colorazione può ritenersi unica.