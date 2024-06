Hamilton fa fuori Leclerc: ‘tradimento’ clamoroso

In attesa di approdare in Ferrari nel 2025, Lewis Hamilton al centro di una nuova polemica: l’inglese potrebbe ‘tradire’ Charles Leclerc

In casa Ferrari il futuro sembra venire molto prima del presente. Perché ai vertici della Scuderia di Maranello si sta pianificando una piccola grande rivoluzione in vista dei prossimi anni. E l’attenzione è tutta lì, con l’idea di tornare a vincere un Mondiale che manca da troppo tempo.

A detta di molti la soluzione potrebbe chiamarsi Lewis Hamilton. Il pilota inglese, in scadenza contrattuale con la Mercedes a fine 2024, dallo scorso febbraio è ufficialmente un pilota della Ferrari. Il tutto non prima dell’anno prossimo, quando molte coppie nel paddock cambieranno ed il sette volte campione del mondo finirà per affiancare in griglia Charles Leclerc. Con buona pace di Carlos Sainz, scaricato dalla ‘Rossa’ e attualmente ancora senza una nuova scuderia.

Ad ogni modo l’arrivo di Hamilton potrebbe rappresentare un’arma importante per provare ad insidiare il dominio incontrastato di Verstappen e della Red Bull. Ma un pilota come l’inglese, quando si muove, fa sempre rumore. Ed intanto le possibilità che vi siano degli ‘effetti collaterali’ riguardo al suo approdo a Maranello, si fanno sempre più probabili. Un’ipotesi davvero pazzesca spunta all’orizzonte.

Hamilton con la sua decisione di abbandonare la Mercedes per sposare il progetto Ferrari, potrebbe aver ‘tradito’ proprio il suo futuro compagno di team: Charles Leclerc. Dalla Spagna arriva un’indiscrezione davvero incredibile che ha lasciato di stucco i milioni di tifosi del Cavallino Rampante. E così, la rivoluzione, sarà totale: tutta ‘colpa’ di Hamilton.

Tradimento pazzesco: Hamilton-Leclerc, la rivelazione

‘Elnacional.cat’, lancia una vera e propria bomba per quel che riguarda il mercato piloti in vista del 2025. C’entra Hamilton e la Mercedes. Ma soprattutto potrebbe riguardare il futuro di Charles Leclerc: qualcosa di impensabile.

Il pilota monegasco, si sa, è sempre stato l’investimento a lungo termine fatto dalla Scuderia di Maranello. Ma il piano di renderlo campione del mondo vive una fase di stallo, Leclerc non sempre ha dimostrato di saper attaccare il vertice nonostante una vettura che nel tempo è diventata sempre più veloce e affidabile. Ecco perché in questo accenno di crepa potrebbe inserirsi Toto Wolff che, nell’annunciata rivoluzione per i piloti della Scuderia di Brackley, starebbe sondando il terreno pure per Leclerc.

Oltre ad Andrea Kimi Antonelli, giovane di belle speranze su cui la Mercedes punterà parecchio, adesso pure il ‘Predestinato’ sarebbe finito in cima alla lista del Team Principal austriaco. Pare che il futuro di George Russell potrebbe essere messo in discussione e così il numero 16 della Ferrari rischia – anche a causa del trasferimento a Maranello di un gigante come Hamilton – di essere allettato dalla corte della Mercedes.

Via Hamilton e Russell, dentro Antonelli e Leclerc. Fantamercato o quasi, ma Wolff farà di tutto per portare avanti le sue idee e rendere nuovamente vincenti le ‘Frecce d’Argento’. E non è del tutto da escludere che in questo quadro disegnato dal boss della Mercedes possa rientrare molto presto Leclerc. Improbabile ma non impossibile: lo dimostra il passaggio di Hamilton in Ferrari.