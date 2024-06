“Hamilton Come Schumacher”, paragone e tifosi in lacrime

Lewis Hamilton come Michael Schumacher, torna il parallelo: lo scatto lascia tutti senza parole

I tifosi della Ferrari attendono, e con molta ansia, la prossima stagione. Ed il motivo è facilmente intuibile: accogliere il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton in quel di Maranello. La scuderia italiana spera di riuscire a ritrovare il successo in F1 che manca dai tempi di Raikkonen.

Come tutti ben sanno la Ferrari è sinonimo di ‘Rossa‘, su questo non ci sono dubbi. Ci sono stati alcuni casi, però, in cui ha cambiato parzialmente look come quando ha assunto anche tinte azzurre in quel di Miami. Al netto di rarissime e parziali eccezioni è quindi impensabile immaginare la scuderia di Maranello in altre colorazioni, eppure nelle scorse ore si è parlato anche di un’altra soluzione. Se dovesse diventare nera proprio per l’arrivo del pilota della Mercedes? Una ipotesi che ha diviso i social network con larga parte dei tifosi che hanno dato il loro parere negativo: “Il rosso non si tocca“.

Proprio su questo tema è arrivato il parere del 39enne che ha sciolto le riserve. Con la Mercedes non c’è stato solo un rapporto lavorativo visto che la scuderia tedesca lo ha sostenuto in tutte le campagne sociali che lo vedono protagonista. Un esempio su tutti? Il movimento “Black Lives Matter” e l’associazione chiamata ‘Mission 44‘ che aiuta i giovani a costruirsi un futuro. Situazioni di stampo sociale che nel corso degli anni hanno portato anche la Mercedes a colorarsi proprio di nero.

Ferrari cambia look? Hamilton come Schumacher

Anche la Ferrari sposerà l’idea di un cambio di colore? Al momento appare impensabile. Come citato in precedenza questa provocazione ha fatto, in un attimo, il giro della rete. La maggior parte, però, ha espresso la propria negatività a tutto ciò. Su questo argomento sono arrivate proprio le parole del pilota britannico: “Da tempo che non guido una macchina nera. Con John ed il team abbiamo parlato del lavoro sull’impatto. Lavoreremo a stretto contatto con Mission 44. Nello sport dobbiamo fare di più“.

A dire il vero, però, non si tratterebbe affatto della prima volta che la Ferrari abbia messo in pista una vettura completamente nera. Bisogna tornare indietro di un bel po’ di anni: precisamente nel ’97 quando la guidò un certo Michael Schumacher. Era il 23 dicembre, non si trattava di una gara ufficiale ma di un test in quel di Fiorano per provare la F300.

Remembering when Michael Schumacher tested an all black Ferrari F300! #F1 #Formula1 pic.twitter.com/cu45Zvhfql — F1 Memories (@F1Memories) May 12, 2021

Nessuno sponsor, monoposto in pura fibra di carbonio e con il simbolo del cavallino rampante. In quella occasione non scese in pista solo ‘Schumi’ ma anche Nicola Larini. Quel giorno fu l’unica volta che la Ferrari si colorò di nero e probabilmente anche l’ultima.