Aggiornamenti di Alfredo Pedullà sul Catanzaro: “Il Catanzaro sta per scegliere il direttore sportivo, visto che nelle prossime ore libererà Magalini destinato al Bari. C’è stato un nuovo scatto di Ciro Polito, in uscita proprio da Bari, che potrebbe avere distanziato la concorrenza in attesa della decisione definitiva. E per la panchina, come raccontato già nei giorni scorsi, è sempre forte la candidatura di Alberto Aquilani”.